Secret Story 11 : Barbara utilise la tondeuse de Jordan pour se faire le maillot

Par Tom ROBERT

Préparez-vous à rire ! Alors qu'elle était encore attachée à Benoît, la jolie Barbara a eu la bonne idée de s'épiler le maillot. Jusque-là, tout paraît normal – ou presque ! Pour ce faire, elle a besoin d'un ustensile bien particulier. Étant allergique au rasoir ainsi qu'à la cire, elle est contrainte d'utiliser une tondeuse pour se délester de tous ses poils. Benoît, qui utilise la sienne pour avoir les jambes aussi douces qu'une peau de bébé, ne veut pas lui prêter son engin. Il lui soumet donc la bonne idée d'emprunter celle de Jordan. N'y tenant plus, et voyant une véritable forêt amazonienne prendre place en son point central, Barbara s'empare donc de l'objet pour se donner un petit coup de propre. Bien évidemment, Benoît et Barbara gardent cette petite scène pour eux… un temps.

Car, quelques jours plus tard, le beau gosse qui a vu sa jolie Charlène quitter l'aventure a tout simplement révélé ce petit secret à Jordan. Après avoir découvert le pot aux roses, ce dernier décide de rejoindre Barbara dans la chambre du haut pour la mettre devant le fait accompli et demander des comptes. Grillée, la dynamique Parisienne avoue tout, non sans une petite gêne – Laura et Cassandre sont présentes. Après moult explications, Jordan pardonne une nouvelle fois sa meilleure amie dans l'aventure. Il oblige néanmoins Barbara à nettoyer son outil. Ce qu'elle compte faire avec une extrême minutie. Sacrée Barbara ! Elle offre ici une tranche de vie que les Habitants de la Maison des Secrets ne risquent pas d'oublier.

