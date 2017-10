Secret Story 11 : Pour Barbara, la vengeance est un plat qui se mange froid

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Voilà une semaine que Barbara ne décolère pas. Alors qu’elle vivait une relation amicale forte dans la Maison des Secrets avec Jordan, la Voix a remis tout en cause. C’est pour mettre du concret dans cette amitié qui tendait à l’amourette que cette dernière a proposé à Barbara une mission : elle avait sept jours pour faire croire au jeune homme qu’elle avait craqué pour lui. Mais profondément attaché à Barbara, Jordan a véritablement cru à une idylle naissante. Aussi, voyant l’issue fatale se terminer sur une déception, Barbara a décidé de rompre sa mission et de dire la vérité à Jordan. Piqué au vif, le jeune homme n’a pas hésité à nominer Barbara après une sollicitation de la Voix via le fameux téléphone rouge.

Un affront que Barbara n’a absolument pas digéré et a déclaré une guerre ouverte au jeune homme. Aussi, alors que le téléphone a retenti jeudi soir et que la Voix a demandé à parler à Barbara pour lui proposer de nominer l’Habitant de son choix, cette dernière n’a pas hésité à nominer Jordan en retour et à claironner l’information pour le faire fulminer. Aussi, Jordan sera présent dans le Sas la semaine prochaine aux côtés de Kamila qui s’est sacrifiée pour que son mari Noré et Charlène sa meilleure amie dans le jeu ne soient plus nominés d’office chaque semaine. La tension entre les deux tourtereaux s’apaisera-t-elle ? Affaire à suivre !