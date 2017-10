Secret Story 11 – Barbara vs Shirley : le clash des blondes

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Les Habitants du Campus des Secrets prennent souvent certaines missions plus à coeur que d'autres. Et cette semaine, Kamila et Noré se sont vraiment impliqués dans la leur, c'est le moins qu'on puisse dire ! Lors de l'Hebdo de jeudi dernier, la Voix a donné au couple la mission de semer la zizanie dans la Maison et de provoquer le plus de clashs possible. Depuis, nos Marseillais rivalisent d'imagination pour monter les Habitants les uns contre les autres. Avec succès ! Kamila et Noré ont réussi à déclencher une dispute par jour. Et ils n'en ont pas terminé avec leurs camarades. Noré a ainsi décidé de jeter son dévolu sur Barbara et Shirley. Il a en effet remarqué que la petite nouvelle était très sanguine. Elle s'en est d'ailleurs déjà pris à Benjamin. Le Marseillais, qui sent qu'il y a un filon, fait donc tout pour exacerber les tensions entre Shirley et Barbara, qui ne pouvaient déjà pas se voir.



Noré le diablotin a encore réussi un coup de maître. Ses deux victimes n'ont rien vu venir et tombent dans le piège tendu comme des bleues. Le Marseillais a en effet dit à Barbara que Shirley ne défendait absolument pas son secret, bien au contraire. Cette dernière décide donc de confronter sa camarade pour lui dire que son attitude n'est pas acceptable et surtout lui rappeler qu'elle ne doit pas oublier son rôle dans la Maison. Elle est leur ange gardien et doit protéger tous les secrets des candidats, qu'elle les apprécie ou non. Sauf qu'au lieu de se défendre tranquillement, Shirley joue la carte de la provocation. Ce qui met Barbara hors d'elle. Le ton ne tarde pas à monter et les deux blondes commencent rapidement à s'écharper. Un énorme clash qui rameute toute la Maison.



Une fois l'énervement passé, Shirley et Barbara réussiront-elles à apaiser leurs tensions ou Noré a-t-il provoqué des dommages irréparables entre les deux jeunes femmes ?