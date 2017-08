Secret Story 11 : Bastien (SS4) a dit oui à sa chérie !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Bastien Bricout était l’un des candidats les plus emblématiques de la saison 4 de Secret Story. Le mentaliste a quitté les radars de la télé-réalité pour œuvrer dans l’ombre. Après avoir publié plusieurs livres sur son sujet de prédilection (Deve¬nez mentaliste ou encore Manipuler, pourquoi et comment), il a ouvert un cabinet d’hypno thérapeute à Bordeaux et s’est ensuite reconverti dans la streetfood. En 2014, il a lancé son foodtruck avec son meilleur ami et parcourt les rues de sa ville, en vendant des burgers.

Entrepreneur et auteur à succès, Bastien est aussi heureux en amour. Le 19 août dernier, l’ancien Secrétiste a épousé sa petite amie. L’heureuse élue se prénomme Aurélie et elle partage la vie du mentaliste depuis plus de treize ans. Les fans de lifestyle et d’instagram l’auront peut-être reconnue, puisqu’il s’agit de la bloggeuse Made In Aurélie. Bastien a attendu une semaine pour poster les photos de son mariage sur Instagram. Il ne met aucun commentaire mais ses hashtags traduisent son bonheur et l’amour qu’il porte à sa femme.





💫👰💍🤵🏼🌈 #weeding #bordeaux #bordeauxmaville #mariage #love Une publication partagée par Bastien Bricout (@bastienbricout) le 26 Août 2017 à 12h36 PDT

De son côté, madame Bricout se montre plus loquace : « Mes yeux brillent depuis une semaine et parfois, une larme d'émotion s'échappe doucement quand je repense à vos regards bienveillants et à tout l'amour que vous nous avez apporté pendant cette merveilleuse journée. On vous aime tellement », écrit la jeune femme très amoureuse. Visiblement, Bastien a complètement oublié Stéphanie, son crush lors de la quatrième saison. Les liens étaient telles entre eux qui lui avait donné la totalité de sa cagnotte. Une séquence marquante à revoir ci-dessous.