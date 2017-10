Secret Story 11 – La belle déclaration d'amitié de Laura et Barbara

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Voilà un moment qu'on ne pensait jamais voir ! Mais on le sait, dans Secret Story, tout peut arriver.. et les ennemies d'un jour peuvent devenir les meilleures amies le lendemain. Même si cela semblait impossible, c'est ce qui s'est passé avec Laura et Barbara. Entre les deux candidates, ça a un peu été coup de haine au premier regard. A peine entrées dans la Maison des Secrets, elles se sont détestées. Et la situation n'a fait qu'empirer lors de l'Hebdo des Vérités, lorsque la brune incendiaire a découvert que sa camarade passait son temps à la critiquer derrière son dos. Laura la volcanique n'a pas tardé à régler ses comptes avec Barbara, nous offrant quelques-uns des clashs les plus monumentaux de Secret Story 11. Mais tout va mieux entre les deux jeunes femmes qui sont désormais devenues amies.



A l'occasion de la Soirée des Nominés, la Voix a proposé aux Habitants d'apporter leur soutien à l'un des quatre candidats en danger en se liant à lui. Il a également suggéré que chacun d'entre eux revienne sur les moment les plus marquants avec le nominé de leur choix. Première à se lancer, Laura a profité de cette soirée pour faire une belle déclaration d'amitié à Barbara. La brune dit à la blonde qu'elle est heureuse que la chaudière et la glacière se soient réconciliées. Les surnoms qu'elles se sont donné entre elles lors de leurs clashs sont ainsi devenus des petits noms affectueux. C'est que finalement, les deux jeunes femmes ne sont pas si différentes. Laura confie d'ailleurs beaucoup apprécier leurs délires communs et leur folie. Incapables de se supporter, Laura et Barbara sont désormais devenues inséparables.



Mais leur amitié peut-elle durer ?