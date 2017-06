Secret Story 11 : la belle déclaration d’amour de Darko à sa grand-mère

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Comme beaucoup de célébrités, Darko n’a pas hésité le 28 mai dernier à rendre hommage à sa maman à l’occasion de la fête des mères. Il a même pris la pose avec elle. Cependant, très proche de sa famille, l’ancien habitant de la Maison des Secrets n’en est pas à son premier cliché du genre.

Outre les photos de ses défis, celles sur lesquels il s’affiche avec ses anciens camarades de Secret Story ou bien celles où il montre allègrement sa musculature et son corps de rêve, Darko adore prendre la pose avec ses proches. Sa mère, sa sœur et même sa mamie ont une place importante dans son cœur et sur son compte Instagram.

Sur un cliché publié ce dimanche 11 juin, on découvre ainsi Darko auprès de sa grand-mère qui lui fait un bisou sur la joue. Dans la légende qui accompagne la photo, celui qui avait pour secret « je suis champion de e-sport » dans la dixième saison de Secret Story, a tenu à rendre hommage à sa grand-mère, en écrivant tout simplement « Mamie », accompagné d’un petit cœur.

Le cliché, lui, a réuni plus de 16 130 « likes » et de nombreux commentaires : « Trop beau Darko et ta mamie est trop belle et géniale », « Oh trop mignon », « Trop rigolote ta mamie, aussi cool que toi », « Trop bien ta mamie, c'est une crème »… En décembre dernier, le jeune homme avait déjà fait une jolie déclaration d’amour à sa mamie. « Ma mamie que j’aime », avait-il écrit en légende d’une photo où il s’affichait déjà tout sourire avec cette dernière.





Mami ❤ Commentez un petit ❤ si vous avez vu la dernière vidéo (lien en bio) 🙏🏼 🎥😁👵🏻 Une publication partagée par Darko (@darkocttg) le 11 Juin 2017 à 9h29 PDT