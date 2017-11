Secret Story 11 : la belle déclaration de Laura à Alain : " Tu es l'homme idéal'

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le retour de Laura dans la Maison des Secrets, le couple qu'elle forme avec Alain est de plus en plus fort. Une fois remise de ses émotions, la jolie brune a tenu à faire une magnifique déclaration à son "homme idéal".

L'histoire d'amour entre Laura et Alain ne cesse de grandir, et depuis le retour de la meilleure amie de Marie après sa fausse éviction de la Maison des Secrets, les deux tourtereaux sont de plus en plus proches. A croire que leur séparation a eu un effet positif pour leur couple. Une chose est sûre, cela leur a permis de dévoiler leurs sentiments respectifs. Laura, d'ordinaire pudique, a même tenu à faire une petite déclaration à son "ourson" comme elle l'appelle. Allongée sur le lit, dans ses bras, la jolie brune s'est lancée : "J'ai pu voir que tu étais avec moi, que tu m'as soutenue et pour moi c'est beaucoup. Tu as été comme j'avais envie que tu sois. Tu es l'homme que je recherche, donc jetais super contente... clairement je me suis rendue compte que j'avais de gros sentiments pour toi. J'ai énormément de sentiments pour toi et j'ai détesté de te voir comme ça et j'en ai beaucoup souffert. "

Et de poursuivre : "Je me suis rendue compte de plein de choses grâce à cette mission (..) ça m'a permis de débloquer quelque chose. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Tu as plein de qualités que j adore, tu es l'homme idéal". Des mots très fort qui ont beaucoup touché son petit-ami. Missionné par la Voix, ce dernier devra lui faire croire qu'il s'emballe si vite qu'il a prévu de la demander en mariage. Laura tombera-t-elle dans le panneau ?