Secret Story 11 : Benjamin clashe Barbara et Benoît, c’est la guerre dans la Maison des Secrets !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Benjamin ne va pas se faire que des amis dans le Campus des Secrets. Le nouvel arrivant a manqué de tact en s’en prenant à Benjamin, Barbara et même Noré. Résultat, il risque de se mettre toute la Maison à dos.

Benjamin y est-il allé un peu trop fort avec les Habitants ? C’est en tout cas ce que ces derniers lui reprochent. Le jeune homme fait partie des nouveaux Habitants avec Cassandre et Shirley. Il est entré dans la Maison en deuxième quelques minutes après Cassandre lors du prime jeudi dernier et il n'a pas la cote. Si les étudiants étaient assez méfiants en voyant débarquer encore un petit nouveau, ils n’ont pas été déçus.

Benjamin n’a visiblement pas pour habitude de mâcher ses mots. À peine arrivé, il s'est empressé de partager avec les Habitants encore en lice dans le jeu l'image qu'ils renvoient à l'extérieur. Sauf qu’il n’a pas vraiment été dans la nuance. Barbara n’a donc pas apprécié d’être qualifiée de "chaudière" et a été d’autant plus agacée que le jeune homme confirme ce que Cassandre lui avait déjà révélé en arrivant. Elle confie même qu’elle appréhende sa sortie de l’aventure et sa rencontre avec le public.

De son côté, Benoît a du mal à accepter le fait de passer pour un goujat aux yeux des téléspectateurs à cause de son comportement vis-à-vis de sa petite amie Charlène. Enfin, c’est au tour de Noré de voir rouge lorsque Benjamin lui avoue que c’est Kamila "qui porte la culotte" dans son couple. À force de jouer avec le feu, le Gardien des Secrets est en train de se faire pas mal d’ennemis, et cela pourrait lui porter préjudice pour la suite.

Pour venger ses camarades, Bryan a piégé Benjamin !