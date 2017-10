Secret Story 11 : Benjamin dupe Cassandre et lui offre une carte… de nomination !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La Maison est sous haute tension ! Pour la grande soirée des vérités, les Habitants ont été testés par la Voix. Chacun leur tour, ils ont été soumis au révélateur de vérités afin de savoir s’ils étaient sincères ou non. De quoi faire tomber les masques ! Le premier étudiant à se confronter aux révélations de ses colocataires pendant le prime, c’est Benjamin.

Dans le sas, le Gardien des Secrets a découvert ce que ses camarades pensaient de lui. Mis à part Laura et Barbara – qui doivent toutes les deux obtenir les faveurs du beau gosse – tous ont émis des doutes sur Benjamin. Bryan a confié qu’il aimerait qu’il quitte l’aventure, Kamila a révélé qu’elle ne lui faisait pas confiance, Cassandre a avoué qu’il n’a pas l’étoffe d’un finaliste… Ce dernier comprend donc vite qu’il est loin de faire l’unanimité. La Voix offre donc la possibilité à Benjamin de se racheter une image auprès des Habitants. Il doit distribuer une carte d'immunité à la personne de son choix. Sauf qu’il s’agit en réalité d’une carte de nomination !

Le nouvel arrivant semble très déçu des réponses de Cassandre au détecteur de vérités. Et ce d’autant plus que la jeune femme fait partie de nouveaux Habitants comme lui. C’est donc tout naturellement que le coach sportif donne la carte à Cassandre, qui pense échapper au sas la semaine prochaine. Lorsque la jolie brune va comprendre qu’elle a été bernée, elle risque de ne pas vraiment apprécier d’être nominée à cause de Benjamin et pourrait bien se venger.

Revivez le révélateur de vérités de Benjamin :