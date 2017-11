Secret Story 11 : Benjamin éliminé, retrouvez les résultats complets des votes

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Il y a deux semaines, l'arrivée de Cassandre, Benjamin et Shirley est venue bouleverser l'équilibre de la maison. Les anciens habitants ont alors pu se liguer contre eux. Alors que Cassandre a été éliminée la semaine dernière, Benjamin et Shirley se sont retrouvés sur la sellette. C’est finalement Benjamin qui a été éliminé ce mercredi. Le secrétiste n'a pas su convaincre les téléspectateurs avec seulement 19.5% contre 28,4% pour Benoit, 28,1% pour Jordan, et 24% pour Shirley. A la fin de l’émission, Jordan, Benoit et Shirley ont donc regagné l'aventure.



Pour les autres habitants du Campus des secrets, l’aventure continue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette semaine s’annonce explosive. En effet, la Voix a organisé une grande supercherie. Après avoir fait croire à Bryan qu’il avait été flouté depuis le lancement de l’émission, la Voix va piéger tous les habitants avec l’aide de Laura. Pour rappel, Laura devait participer au jeu avec sa meilleure amie, Marie. Mais la Voix en avait décidé autrement puisque Marie avait finalement été contrainte de céder sa place à sa copine afin qu’elle puisse intégrer le Campus des secrets. Contre toute attente, la jolie Marie va enfin pouvoir faire son entrée dans le Campus. Les meilleures amies vont donc se transformer en pires ennemies, le temps d’une semaine. En effet, Marie doit faire croire aux autres habitants qu’elle veut piquer la place de Laura.



Découvrez les retrouvailles de Marie et Laura sur le plateau du prime de Secret Story :