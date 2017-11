Secret Story 11 : Benjamin évoque sa relation avec Barbara : "c’était trop rapide"

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Invité sur le plateau du Débrief pour revenir sur son aventure dans la Maison des Secrets, Benjamin a été interrogé sur sa relation express avec Barbara. L’histoire d’amour n’a duré que trois jours mais elle est intriguée les téléspectateurs. L’un d’entre eux a demandé si le jeune homme avait des sentiments pour la jolie blonde.



Le beau brun confie qu’il tenait à Barbara : « J’ai appris à la connaître, je la connaissais déjà quand j’étais téléspectateur, j’ai appris à l’apprécier encore plus ». Et d’ajouter, taquin : « Elle est mieux en vrai qu’à la télé, c’est une personnalité que j’ai apprécié, on s’est très vite rapprochés ».



Toutefois, l’histoire n’a pas duré plus que trois jours. Le jeune homme préférait mettre fin à leur relation, car il expliquait encore penser à son ex-petite-amie. Mais, selon lui, une autre chose à précipiter la fin : « Le gain de la love room, on n’a pas assumé, c’était trop rapide au bout de trois jours, ça nous a mis la pression à tous les deux ». Sorti à l’issue du prime d’Halloween du 1 novembre, Benjamin estime que la séparation avec Barbara, à son initiative, a peut-être aussi précipité son élimination, cependant il tempère « ce n’est pas que à cause de ça ».