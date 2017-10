Secret Story 11 - Benjamin nominé, Noré sera-t-il le prochain ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Très joueuse, la Voix a décidé d’innover un peu cette semaine en instaurant de nouvelles règles pour les nominations. Si les Habitants ont encore, en partie, leur mot à dire, l’essentiel va se jouer au tirage au sort. Et Benjamin a été le premier à voir son destin ainsi scellé.



Chaque jour, les Habitants s’affrontent autour d’une mission collective. Le but étant d’avoir le meilleur classement pour décrocher le plus de billes possibles. Ces dernières vont ensuite leur servir à voter contre l’Habitant de leur choix. Chaque couleur de billes correspond à un candidat. Et plus un Habitant a de billes de sa couleur dans le saladier avant le tirage au sort, plus il a de risques d’être tiré au sort et donc d’être nominé.



Ce dimanche, l’équipe des Eagles (Kamila, Noré, Jordan, Charlène, Benoît, Shirley) s’est particulièrement bien illustrée lors du «Baccalauréat». Ils ont donc remporté un maximum de billes. Ils ont alors tous décidé de voter contre Benjamin en ne mettant que des billes vertes dans l’urne. La chambre du haut (Laura, Alain, Barbara et Benjamin) ayant décidé de voter contre Shirley avec des billes roses. Dès lors, Benjamin avait bien plus de risques d’être tiré au sort. Nominé cette semaine, Benjamin rejoint donc Jordan qui a récupéré la nomination à vie de Kamila lors du précédent prime.



Ce lundi, les choses se sont quelque peu compliquées. La Voix a en effet décidé de pénaliser Noré qui a eu un comportement violent à l’égard du mobilier de la maison lors de son clash avec Alain. Avant même le jeu et le vote, la Voix a donc décidé de mettre 30 billes marrons (couleur de Noré) dans le saladier ce qui va maximiser ses risques d’être tiré au sort.



Noré pourra-t-il compter sur sa bonne étoile ? Ou ira-t-il rejoindre Jordan et Benjamin sur le banc des nominés ? Réponse ce soir dans la Quotidienne...

