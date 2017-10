Secret Story 11 : Benjamin prévoit de se venger...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'arrivée de Benjamin a tout changé dans la Maison des Secrets. Hier, lors de la soirée Confidences, le beau gosse a été appelé à la barre. En effet, un internaute a tweeté au sujet du Bordelais, "Au début, Benjamin, on ne le voyait pas, mais en fait, il est en train de retourner les cerveaux ! Champion". Ni une, ni deux, le jeune homme a pris la parole pour se défendre. "Je suis quelqu'un d'assez discret et je pense avoir cerné pas mal de personne et en tant que nouveau, je réfléchis beaucoup et j'essaye d'élaborer certaines stratégies", a-t-il confié.

Benjamin, prêt à se venger

Le jeune homme a ensuite fait part de sa stratégie de se venger de ses petits camarades de jeu. "Ce ne sont pas des cerveaux que j'ai envie de retourner, mais plutôt une chambre", a-t-il avoué face à l'assemblée. "Etant donné qu'ils m'ont retourné hier, je compte bien la retourner bientôt. Je suis venu ici pour jouer et j'aime pas trop perdre", a-t-il conclu avant de reprendre place dans le canapé. Nominé cette semaine par les Eagles, le beau gosse de la Maison des Secrets ferait mieux de se dépêcher s'il souhaite se venger... Qui sait, peut-être risque-t-il de partir lors du prime spécial Halloween de mercredi soir ?