Secret Story 11 – Benjamin regrette-t-il sa rupture avec Barbara ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Ils s'étaient promis de rester amis… mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et aujourd'hui, rien ne va plus entre Barbara et Benjamin. Après avoir roucoulé quelques jours, les deux tourtereaux ont décidé de mettre fin à leur histoire vendredi. Avoir gagné les clés de la Love Room lors de l'Hebdo de jeudi soir leur a ouvert les yeux : tout allait beaucoup trop vite pour eux. Leur première nuit dans ce petit cocon pour les amoureux a aussi été leur dernière en tant que couple. Le lendemain, Benjamin a expliqué à Barbara qu'il avait besoin de prendre ses distances car il pensait encore à son ex. Une séparation dans un premier temps amicale. Les deux s'étaient en effet juré de garder leur complicité. Sauf que la jolie a finalement changé d'avis. Et quand Benjamin est revenu vers elle pour des câlins et des papouilles, elle l'a méchamment recalé. Après tout, on ne peut pas avoir le beurre (la séparation) et l'argent du beurre (les câlins)… et la crémière pendant qu'on y est !



Benjamin serait-il en manque de câlins ? Ou regretterait-il carrément sa séparation avec Barbara ? Le candidat ne peut en tout cas s'empêcher de revenir vers la jeune femme. Il aimerait arranger les choses entre eux. Le jeune homme profite donc d'une conversation en tête à tête avec la jolie blonde pour plaider sa cause. Il explique ainsi à cette dernière que s'il s'est rapproché d'elle, c'est parce qu'elle lui plaisait. Il n'a jamais joué avec elle. Même s'il est à l'origine de leur séparation, ses sentiments pour la jeune femme ont toujours été vrais et sincères. Il ne comprend donc pas pourquoi Barbara réagit ainsi, pourquoi elle est désormais fâchée avec lui et refuse de lui adresser la parole. Mais Barbara reste campée sur ses positions. Elle a l'impression d'avoir été prise pour une idiote et tout cela lui a finalement ouvert les yeux. Désormais, elle est passée à autre chose… « pour l'instant ». Car si Barbara clame avoir tourné la page, elle laisse pourtant une petite porte ouverte.



Une réconciliation est-elle possible entre Barbara et Benjamin ?