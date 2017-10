Secret Story 11 : Benjamin rejoint Cassandre dans la Maison

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

C’est un événement historique complètement inédit qui s’est déroulé ce jeudi 12 octobre lors du prime de Secret Story. En effet, c’est la première fois que la Voix permet à de nouveaux candidats d’intégrer la Maison des Secrets en cours de jeu. Au bout de six semaines d’aventure, ce sont donc trois nouveaux Habitants qui en eu la possibilité de faire leur entrée dans la Maison.



Si Cassandre a pu rejoindre les Habitants dès jeudi soir, Benjamin et Shirley ont intégré la Maison des Nouveaux où Charlène les a rejoints un peu plus tard dans la soirée. Mais après seulement une nuit passée dans cette pièce secrète, Benjamin fait à son tour son entrée dans la grande Maison. Comment ce jeune coach sportif bordelais de 28 ans va-t-il pouvoir s’intégrer auprès des autres Habitants ? Va-t-il suivre l’exemple de Cassandre ? Il faut dire que la jeune Cannoise de 26 ans a réussi à s’attirer les foudres de Barbara dès leur première rencontre. Cette jolie brune pétillante au caractère bien affirmé n’a en effet pas hésité à lui dire tout le mal qu’elle pensait de son comportement bien trop séducteur avec les garçons.



Le beau brun aux yeux bleus fera-t-il preuve de plus de tact vis-à-vis de Barbara ? Surtout que la jolie blonde va avoir besoin d’aide ces prochains jours pour garder son secret. En effet, sanctionné par la Voix pour avoir révélé de lourds indices sur son secret, Bryan a été sanctionné et donc nominé d’office. Or Barbara avait lié, en début d’aventure son destin au jeune homme originaire de Los Angeles. Elle va donc se retrouver dans le Sas avec lui. Mais comment ne pas éveiller les soupçons des Habitants dans ce cas ? Cassandre et Benjamin vont donc devoir trouver une parade pour détourner leur attention. En effet depuis leur entrée dans la Maison, ils sont devenus les Gardiens des Secrets. Et si l’un d’eux est découvert, ils risquent une « pénalité » !



