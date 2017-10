Secret Story 11 – Benjamin s'est déjà mis Barbara et Laura à dos

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Pas facile de s'intégrer quand on est nouveau. On aurait pourtant pu penser que le charmant Benjamin allait tout de suite se mettre les filles dans la poche. Mais en réalité, il n'en est rien ! Barbara et Laura ont même déjà le jeune homme dans leur collimateur. Et attention, ça risque de péter !

La Maison des Secrets vit aujourd'hui une situation jamais vue depuis les débuts de Secret Story. De nouveaux candidats ont intégré le jeu en cours d'aventure. Et si Shirley vient d'entrer la maison, Cassandre et Benjamin ont été envoyé dans le grand bain depuis quelques jours. Cassandre est entrée dans la maison jeudi soir lors de l'Hebdo et Benjamin l'a rejointe le lendemain. Depuis, les deux jeunes gens tentent de s'intégrer et de se faire accepter par les anciens candidats. Mais la tâche n'est pas tout à fait gagnée. Difficile en effet de trouver sa place dans un groupe déjà formé et surtout de créer des liens alors que les clans et amitiés sont établis depuis déjà un mois et demi. Pourtant, on aurait pu penser que Benjamin partait avec un atout de taille. Plutôt charmant, le garçon avait tout pour se mettre les filles dans la poche. Mais il n'en est rien.



Benjamin s'est même déjà mis Barbara à dos. Barbara n'apprécie pas du tout la façon dont le petit nouveau lui parle. Pour l'instant, la jolie blonde essaie de faire avec son humour sarcastique. Elle ne dit rien... mais elle fulmine. Et si le garçon continue sur sa lancée, la chaudière risque d'exploser. En effet, Benjamin passe son temps à la tacler, certes, sur le ton de la plaisanterie, mais il y a des limites. Barbara s'étonne toutefois du comportement de son camarade. Quand elle est en tête à tête avec lui, Benjamin est très sympa. Son comportement ne devient limite que lorsqu'ils sont avec les autres Habitants. La jeune femme se dit donc qu'il tente peut-être tout simplement de s'intégrer en la taquinant comme le font les autres garçons. Le hic, c'est que les autres Habitants la connaissent depuis un mois et demi et c'est pour ça qu'elle accepte leurs plaisanteries. Benjamin, lui, y est allé trop fort trop vite.



Nous dirigeons nous vers un clash épique entre Barbara et Benjamin ?