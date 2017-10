Secret Story 11 - Benjamin vole au secours de Barbara

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Entre Benjamin et Barbara, ce n'était pas gagné. Lorsque le nouveau candidat est entré dans la Maison des Secrets, le courant n'est pas vraiment passé avec la jolie blonde. Il faut dire que Benjamin a un peu trop pris ses aises avec elle. Alors qu'ils se connaissaient à peine, ce dernier n'hésitait pas à la tacler à la moindre occasion. La chaudière était donc prête à exploser ! Quelques jours après l'arrivée du jeune homme, Barbara avait ainsi confié à son amie Laura que si le petit nouveau continuait sur cette voie, un clash était inévitable entre eux. Mais les choses ont rapidement évolué. En début de semaine, la Voix a en effet donné à Barbara la mission exceptionnelle de tenter de séduire Benjamin. Elle a donc dû logiquement se rapprocher de lui. Et ce rapprochement va peut-être aujourd'hui plus loin qu'une simple mission.



Ce jeudi, Barbara affrontait le sas pour la seconde fois d'affilée. Et si la jolie blonde a finalement été sauvée par le public, cette nouvelle nomination lui en a appris beaucoup. Lors de la Soirée des Nominés, la jeune femme a en effet découvert que la plupart des Habitants aimeraient la voir quitter la Maison des Secrets. Un coup dur pour elle. Même ceux qu'elle pensait être ses amis, comme Jordan ou Alain, n'ont pas hésité à l'enfoncer. Barbara se retrouve donc bien seule, ne pouvant compter que sur Laura… et Benjamin ! Car voyant la jolie blonde mise à l'écart et critiquée par tous, le petit nouveau a volé à son secours. Il apprécie beaucoup Barbara et il ne supporte pas de voir tout le monde lui tourner le dos et s'acharner sur elle. Pour lui, c'est simple, tout cela est une histoire de jalousie, la jolie blonde étant bien au-dessus des autres filles. Un soutien qui fait très plaisir à l'intéressée.



Une jolie histoire est-elle en train de naître entre Barbara et Benjamin ?