Secret Story 11 : Benoît aime-t-il toujours Charlène ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

« Ne tombe pas dans l’hystérie. Fais confiance à ton homme et profite des petits moments que vous avez pour vous faire des câlins ». En proie aux doutes concernant son couple, Charlène est allée chercher des conseils auprès de l’un de ses complices de missions, à savoir Noré. Et le mari de Kamila s’est révélé être un homme très attentif et de très bons conseils.

Loin d’excuser le comportement de Benoit qui a un peu trop joué avec le feu, il estime que ce dernier a le droit aux bénéfices du doute. Et il veut croire que les actions du jeune homme envers Barbara étaient bien entendu une manigance pour protéger la mission et son secret. Comme il a aussi un peu discuté avec Benoit avant de parler à Charlène, il rapporte un peu la vision de la situation depuis les yeux de Benoit : « Ça le blesse de voir que toi, tu peux croire qu’il peut te blesser. Il s’en fout de Barbara ». Et de rassurer Charlène : « Tu es 100 fois plus belle qu’elle » et d’assurer que Benoit « ne va pas tout flinguer pour une relation avec une femme qu’il ne connaît même pas. Je suis tout le temps avec lui, il parle que de toi, que tu lui manques, que tu es la femme de sa vie, il ne va pas te dire, je t’aime toutes les cinq minutes »… Ce dernier argument ne passe pas dans les oreilles de Charlène, compte tenu que, justement, Noré déclare son amour à Kamila dès qu’il en a l’occasion. Mais les mots du Marseillais ont eu de quoi rassurer Charlène.