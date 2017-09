Secret Story 11 : attirée par Benoît, Barbara se rapproche de plus en plus...

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Benoît et Barbara entretiennent une relation privilégiée dans la Maison des Secrets. Ils sont là l'un pour l'autre quoi qu'il arrive et se rapprochent de plus en plus... au grand dam de Charlène, qui ne voit pas du tout cela d'un très bon œil.

Depuis le début de l'aventure, Benoît et Barbara ne font que de se rapprocher... Petit à petit, les deux Habitants se découvrent et leur complicité n'est plus un secret pour personne. Une situation qui pourrait bien faire du mal à quelqu'un : Charlène, qui est entré avec son petit ami dans l'aventure et avec qui elle partage le secret " Nous sommes en couple ". En effet, la jeune femme est d'un naturel très jaloux, comme le couple l'avait si bien expliqué dans sa présentation et il est déjà compliqué pour elle d'accepter la fausse attirance que doivent simuler Benoît et Kamila... Autant dire que cette nouvelle situation fait grimper sa jalousie en flèche !









Le câlin de trop ?





Dans la Maison des Secrets, les coups de blues font malheureusement parfois partie de l'aventure... Et Barbara vient tout juste d'en faire les frais. Loin de sa famille et de ses amis, la jeune femme ne se sent pas très bien. Épaulée par Julie qui réussit à lui remonter le moral, elle parvient à surmonter ce moment difficile puis se tourne vers Benoît pour lui expliquer ce qu'il s'est passé et lui demande un câlin. Sans hésiter, ce dernier s'exécute sous le regard noir de Charlène, qui, assise non loin de là, ne rate pas une miette du spectacle.