Secret Story 11 : Benoît en binôme avec Barbara, il a peur des "crises de jalousie de Charlène"

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Benoît et Barbara se retrouvent par la force des choses. Une situation complexe pour le couple qu'il forme avec Charlène et qui peut mettre en danger son secret... et son couple.

Le couple Benoît et Charlène va traverser une zone de turbulences cette semaine. En effet, le jeune homme est en binôme avec Barbara, ce qu’il signifie que ces deux-là vont être en permanence liés l’un à l’autre. Une épreuve pour Charlène qui ne supporte pas la sulfureuse blonde. Dès les premières semaines, ils s’étaient rapprochés dangereusement et cela avait mis en péril le couple que Charlène et Benoît forme depuis trois ans. Charlène alors avait formellement interdit son copain de parler avec Barbara.

Dans un Facebook Live, Benoît confirme que ce binôme qu’il forme avec l’amie de Laura risque « d’être chaud pour Charlène ». Il poursuit : « J’ai peur qu’elle me fasse des crises de jalousie », mais estime que c’est une bonne chose également, car Barbara est « sur ses côtes » depuis quelques jours, cherchant à percer le lien qui le relie avec Noré et Kamila. « Il va falloir que je brouille les pistes avec Barbara », explique-t-il. Mais, cette dernière n’est pas la seule à être sur le coup. En effet, Laura mène également l’enquête. Et pour Benoit, elle est la candidate la plus dangereuse du Campus des Secrets. « En toute franchise, elle a fait sauter le secret de Kamila et Noré… Laura, c’est une grande joueuse, je n’ai rien à dire là-dessus », affirme-t-il.

Mais pour protéger son secret, Benoît espère compter sur les mariés de la Maison. « Je compte sur Kamila et Noré pour avoir un soutien, pour nous appuyer et envoyer les autres candidats sur d’autres pistes. Depuis le début, on est alliés ». Même s’ils sont alliés, Benoît regrette toutefois d’avoir choisi de ne pas envoyer Kamila dans le SAS et accepté de perdre un indice sur son propre secret : « Noré et Kamila viennent de se retrouver, je ne voulais pas gâcher toute la soirée, j’aurais peut-être dû penser à moi, je le regrette ».