Secret Story 11 : Benoît de plus en plus proche de Barbara, le candidat est-il prêt à trahir son couple ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Mais que se passe-t-il entre Benoît et Barbara ? Depuis quelques jours, les deux candidats ne cachent pas leur attirance mutuelle. Pourtant, Benoît est en couple avec Charlène et a une mission secrète. Il doit faire croire aux autres habitants qu’ils ne sont pas ensemble et qu’il a eu un vrai coup de cœur pour Kamila. Mais rien ne se passe comme prévu…

Si lors d'une soirée confidences Charles révèle à Julie beaucoup l'apprécier, un sentiment qui est réciproque, Benoît va trop loin. Il annonce face à tous et sa petite amie Charlène que son habitante préférée est Barbara, qui "donne envie qu'on la prenne dans les bras". Il déclare même qu'il trouve qu'elle ne lui tourne pas trop autour. Se rappelle-t-il qu'il est en couple avec Charlène ?

Rien ne va plus pour le couple et un règlement de comptes s'impose en cuisine. Charlène fait part de son agacement et Benoît ne comprend pas ce qu'il a à se reprocher. De son côté Barbara craque totalement pour le candidat et ne s’en cache pas. En effet, elle a fait des confidences troublantes à Charlène. Mais alors Benoît est-il prêt à sacrifier sa mission et par la même occasion son couple ? Il commence à avoir de sérieux doutes et se confie même à Barbara… Affaire à suivre de près !

