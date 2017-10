Secret Story 11 : Benoît franchit la limite avec Barbara, Charlène explose

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Depuis que Benoît et Barbara sont liés, Charlène n'est pas sereine. Les deux candidats sont en effet bien trop complices à son goût. Alors, forcément, quand dans la soirée son petit ami partage une danse un peu trop collée-serrée avec Barbara, Charlène voit rouge. Et elle n'hésite pas à s'en prendre à Benoît.

Benoît a-t-il trop tiré sur la corde ? Il a en tout cas peut-être un peu trop profité de celle qui le relie à Barbara depuis quelques jours. Depuis le début de la semaine des binômes, Barbara et Benoît sont en effet attachés ensemble. Et les deux candidats, qui étaient très proches au début de Secret Story 11, ont vite retrouvé leur complicité passée. Barbara, en froid avec son ami Jordan, a trouvé en Benoît une épaule sur laquelle pleurer. Et Benoît a vu son rapprochement avec Barbara comme une aubaine. Le secret du jeune homme est en effet en grand danger depuis que les autres Habitants ont découvert que Kamila et Noré étaient mariés. Benoît est désormais au centre de toutes les attentions. S'est-il fait berner par Kamila ou était-il le complice du couple de Marseillais ?



Pour dévier les soupçons, Benoît a donc décidé de mettre en place un petit jeu de séduction avec Barbara. Les deux candidats se taquinent, plaisantent ensemble et sont de plus en plus proches physiquement. Ce qui ne plaît évidemment pas à Charlène. La jeune femme fulmine depuis quelques jours. Elle a failli exploser lorsqu'elle est tombée sur Barbara, nue, en train de se changer devant son petit ami. Mais Noré a réussi à la calmer. Sauf que cette fois, Benoît a franchi la ligne et personne ne pourra raisonner Charlène. La jolie blonde a dû en effet regarder Benoît partager une danse collée-serrée avec Barbara. Si elle n'a rien dit sur le moment, une fois seule avec Benoît, Charlène a laissé exploser sa colère. Et Benoît en a pris pour son grade !



Benoît est-il allé trop loin ?



