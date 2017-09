Secret Story 11 : Benoît ignoré, Barbara lui met un GROS VENT

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre, Charlène a visionné des images peu flatteuses de son chéri Benoît ; Don Juan insoupçonné auprès de Barbara. Après une mise au point entre les deux tourtereaux, ce dernier s'éloigne ipso facto de la belle au tie and dye doré, qui compte bien se venger.

« Oeil pour œil, dent pour dent. » Barbara, on ne l'oublie pas ! Gare à celui qui tenterait l'expérience. N'est-ce pas Benoît ? Suite aux images que Charlène a visionnées lors de l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre, le jeune homme a en effet pris ses distances avec Barbara, qui l'a remarqué. Après en avoir parlé à Alain, Barbara s'en plaint désormais à Makao et ce, peu de temps avant de rejoindre les bras de Morphée. Pour l'Habitante, Benoît n'est pas « réglo », il ne lui a pas adressé la parole depuis le départ de Charles – deuxième éliminé de Secret Story 11 – alors qu'il lui avait assuré que rien ne changerait entre eux deux. De son côté, Kamila, qui doit feindre une idylle avec Benoît, jouerait les jalouses depuis ce fameux soir, prétextant avoir vu des extraits peu flatteurs du duo. Elle serait en effet devenue glaciale envers Barbara, qui en veut plus que tout à Benoît car il serait l'unique responsable de cette guerre froide.

Plus tard, Benoît décide finalement de monter voir Barbara pour lui souhaiter une excellente nuit, mais elle n'en a que faire. « Tu m'as parlé ? Qu'est-ce qu'il y a ? » lui demande-t-elle sèchement. Le jeune homme se sent alors agressé, mais lui répète tout de même « bonne nuit ». « Je viens te dire bonne nuit par respect, et toi, tu fais la tête comme ça ! » lance-t-il néanmoins avant de quitter la pièce. Barbara ne daigne même pas lui répondre. C'était le GROS VENT de la soirée.

