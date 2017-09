Secret Story 11 : Jaloux de Charles et Charlène, Benoît fulmine

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Rira bien qui rira le dernier… En couple dans la vraie vie, Charlène et Benoît doivent faire semblant de ne pas se connaître depuis leur entrée dans la Maison des Secrets pour protéger leur secret. Pour les aider, la Voix a d'ailleurs donné à Benoît une mission exceptionnelle : faire croire aux autres habitants qu'il a eu un coup de coeur pour Kamila. Mais c'est bien connu, jamais deux sans trois ! En plus de sa vraie petite amie Charlène et de son faux coup de coeur Kamila, Benoît s'est aussi très vite intéressé de très près à Barbara. Il n'a pas caché que la jolie blonde était son genre de fille et, depuis le début de Secret Sory 11, il ne se prive pas de passer du temps avec elle, provoquant la jalousie de sa petite amie.



Mais Benoît n'est pas le seul à se montrer très proche (et surtout très tactile) avec l'un de ses camarades. Petite revanche ou rapprochement naturel ? Depuis peu, Charlène multiplient les papouilles avec Charles. Et ça ne plaît pas du tout à Benoît, qui a bien du mal à se contenir et à ne rien dire. Mais attention au faux pas ! Lorsque le jeune homme se retrouve face à sa petite amie caressant le bras de Charles, alors qu'ils sont tranquillement installés dans la chambre du bas, c'en est trop pour lui. Benoît préfère se lever et quitter la pièce. Noré, qui compatit à la situation, ne tarde pas à le suivre pour tenter de le calmer. Mais le Marseillais en profite également pour mettre en garde son camarade : il devrait se méfier de Charles, qui a l'air de beaucoup apprécier Charlène.



Benoît a-t-il vraiment du souci à se faire concernant le rapprochement de Charles et Charlène ? Ou sa petite amie ne fait-elle que lui rendre la monnaie de sa pièce ?