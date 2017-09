Secret Story 11 : Benoît jaloux de la relation entre Charlène et Alain

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La Soirée Blanche a semé la zizanie dans la Maison des Secrets. Les Habitants se sont en effet lancés dans un jeu un peu particulier pour pimenter leur nuit : deux par deux, ils ont partagé une danse collée-serrée avant de croquer chacun dans la même pomme. Sauf que certains candidats auraient peut-être dû refuser de croquer dans le fruit défendu. Le pas de deux collé-serré entre Laura et Noré a en effet fortement déplu à Kamila. Mais ce n'est pas la seule dont la jalousie a été piquée. La Soirée Blanche n'a pas non plus été rose pour Benoît. Il a en effet dû regarder Charlène partager une danse plus que sensuelle. Les deux candidats n'ont pas joué les timides. Un rapprochement qui a blessé Benoît.



Encore sous le choc d'avoir vu sa petite amie si à l'aise avec Alain, Benoît trouve une oreille compatissante chez Kamila, qui vit elle aussi la même chose. A la fois blessé et en colère, le jeune homme a du mal à digérer. Kamila tente alors de calmer son camarade. Elle lui explique qu'après avoir souffert de son rapprochement avec Barbara, Charlène a voulu lui rendre la monnaie de sa pièce. Une revanche bien méritée en somme. C'est de bonne guerre et il ne doit pas le prendre mal. Sauf que pour Benoît, Charlène a été trop loin. Elle s'est montrée beaucoup trop tactile avec Alain. Jamais il ne s'est comporté de la sorte avec Barbara. Contrairement à Charlène, lui n'a jamais dépassé les limites. Enfin selon lui…



Benoît réussira-t-il à pardonner à Charlène son rapprochement avec Alain ?