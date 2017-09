Secret Story 11 : Benoît met Tanya sur une fausse piste

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux secrets a repris de plus belle dans la Maison. Et Tanya s'intéresse de très près à Benoît. Mais face aux questions de la panthère, le jeune homme ne se démonte pas et conduit en douceur Tanya dans une mauvaise direction.

L'Hebdo des Sacrifices jeudi soir a mis en danger plusieurs Etudiants du Campus des Secrets. En raison de leurs choix lors des dilemmes proposés par la Voix, Laura, Makao, Tanya, Benoît et Barbara ont vu un indice capital sur leur secret dévoilé aux autres candidats. Des indices découverts tout au long de la journée de vendredi et qui ont totalement relancé la chasse aux secrets. C'est même l'ébullition dans la Maison ! Chacun y va de sa théorie et les enquêtes ont repris de plus belle. L'intérêt des Habitants s'est d'abord porté sur Laura. Kamila et Benoît ont ainsi émis l'idée que la brune incendiaire est liée à Alain et qu'ils forment tous les deux un couple de strip-teaseurs. Mais après la révélation de l'indice de Tanya – un appareil photo -, c'est panthère de la maison qui est devenue la proie des enquêteurs de Secret Story 11.



On le sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si les Habitants semblent déterminés à découvrir le secret de Tanya, la candidate ne compte pas rester les bras croisés en attendant de se faire démasquer. La panthère décide donc de mener elle aussi l'enquête et jette son dévolu sur Benoît. Après avoir découvert l'indice du candidat (qui est 1 + 1), une idée a germé dans l'esprit de Tanya. Elle est persuadée que le jeune homme est pilote de rallye automobile (1 pour le pilote + 1 pour le co-pilote). Elle décide donc de mettre son camarade sur le gril pour tester sa théorie en lui demandant notamment s'il conduit bien. Du pain béni pour Benoît qui voit là une échappatoire. Le petit ami de Charlène saute alors sur l'occasion et mène Tanya en douceur dans cette fausse direction.



Tanya freinera-t-elle ses ardeurs ou continuera-t-elle à aller droit dans le mur ?