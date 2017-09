Secret Story 11 : Benoît et Noré doutent d'Alain !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Cela fait maintenant plusieurs jours que les Habitants ont rejoint la Maison des Secrets, mais aucun d'entre eux n'a encore buzzé qui que ce soit... Pour y remédier, la Voix a tenu à aider ses petits protégés en leur préparant une semaine qui s'annonce riche en révélations : durant 5 jours, ils pourront tenter de remporter des indices sur les secrets, afin de percer à jour la véritable identité de ceux qui ont pris leurs quartiers dans la Maison. L'occasion pour certains de mettre tout leur talent d'enquêteur à distribution....

On le sait, dans la Maison des Secrets, les comportements qui sortent un peu de l'ordinaire peuvent très vite rendre les candidats suspicieux et les mener tout droit vers le buzzer. Noré et Benoît par exemple, ont noté qu'Alain ne se retourne pas lorsqu'on l'appelle par son prénom, et sont persuadés que cela cache quelque chose de louche. Sûr de lui, Noré est prêt à tout tenter pour obtenir la cagnotte d'Alain et pense aller au bout de son idée. Sera-il le premier Habitant de la saison 11 à tenter le tout pour le tout ? Pas si sûr, car certains seront peut être plus rapides que lui : Barbara, Julie et Laura se sont elles aussi lancées dans la chasse au secrets, et pourraient bien être plus réactives.