Secret Story 11 : Benoît plaisante sur sa relation avec Barbara, Charlène voit rouge

Par VG

Benoît est-il maladroit ou aime-t-il juste jouer avec le feu ? Cette semaine des binômes est en tout cas la semaine de tous les dangers pour le couple qu'il forme avec Charlène, et il ne fait rien pour arranger les choses. Bien au contraire… Depuis 24 heures, le candidat est en froid avec sa petite amie. Charlène ne vivait déjà pas très bien le fait de voir son homme attaché à Barbara, de qui il s'était déjà dangereusement rapproché lors des premières semaines d'aventure, mais elle a carrément pété un plomb quand Benoît a partagé plusieurs danses sensuelles avec Barbara. Pour Charlène, son petit ami est allé trop loin et elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner. Le couple de la Maison des Secrets est en crise. Et cela ne risque pas de s'arranger...



Attristée et en colère, Charlène ne parle plus à Benoît (ou juste pour lui crier dessus). Pourtant, au lieu de tenter d'apaiser la situation, le garçon va rajouter sans le vouloir de l'huile sur le feu lors de la traditionnelle Soirée Confidences. A l'occasion de la semaine des binômes, c'est l'autre membre de chaque duo qui a dû répondre pour le candidat interrogé. Et, alors que Barbara était questionnée sur sa relation avec Benoît, le jeune homme a décidé de répondre sur le ton de la plaisanterie. Se faisant passer pour Barbara, il a expliqué que Benoît lui plaisait énormément et qu' « elle » aimerait concrétiser avec lui. Même si Benoît se reprend finalement pour affirmer qu'il n'y a rien entre eux, cette blague ne fait pas du tout rire Charlène. La jeune femme fusille son petit ami du regard.



Benoît réalisera-t-il qu'il a une nouvelle fois poussé le bouchon un peu loin ?