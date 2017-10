Secret Story 11 : Benoît en pleurs après sa discussion avec Cassandre

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis que Cassandre a mis les pieds dans la Maison des Secrets, la jolie brune fait trembler les Etudiants du Campus ! En effet, la nouvelle Habitante n'a pas la langue dans sa poche et dit tout haut ce que les téléspectateurs (dont elle faisait partie il y a encore quelques jour) pensent tout bas. Sa première cible : Benoît, qui joue un jeu dangereux avec Barbara depuis le début de l'aventure et a une mauvaise réputation auprès du public à cause de ce qu'il fait subir à sa petite-amie. A l'abri des regards, la nouvelle arrivante a mis Benoît face à ses actes. Pour s'expliquer , ce dernier a évoqué la stratégie : "Cette fille-là dès quelle est venu à moi je me suis dit ‘c’est bon j’ai mon alibi ". Pas du tout convaincue par le discours du petit-ami de Charlène, Cassandre n'y est pas allée avec le dos de la cuillère : " Toi tu passes pour un C****" lui a-t-elle avoué. Résultat, Benoît fond en larmes au Confessional.



"Je suis d'accord, j'ai déconné par rapport à Barbara, je n'avais pas besoin de ça", a-t-il ensuite avoué face caméra, en pleurs. Après ces révélations, Benoît arrêtera-t-il son jeu dangereux avec la jolie Barbara ? Charlène ouvrira-t-elle les yeux sur son comportement depuis la Tour de contrôle ?

Une séquence à revoir ci-dessus.