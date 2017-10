Secret Story 11 : Benoît sur le point de perdre Charlène ? Shirley le met en garde

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Avant d'intégrer le Campus des Secrets, Shirley a pu observer les Habitants dans la Tour de contrôle aux côtés de Charlène. Et notamment Benoît qui s’est rapidement rapproché de Barbara.

Shirley a un avantage de taille. La jolie blonde a pu intégrer la Tour de contrôle avant de rentrer dans le <em>Campus. </em>Ainsi, elle a observé les autres candidats et découvrir leurs petits secrets. Elle a même tenté de faire ouvrir les yeux de Charlène sur l’attitude de son petit-ami Benoît avec Barbara. En effet, le jeune homme est de plus en plus proche de la chanteuse. Lors de son entrée dans la Maison, Shirley n’a pas hésité à dire ses quatre vérités à certains habitants. Après avoir parléavec Barbara, elle s’en est prise à Benoît.

Elle en a profité pour lui dire ce qu’elle pensait de son attitude avec Barbara, vis-à-vis de Charlène, sa petite amie. Entre les petites mains aux fesses et les douches à deux, Shirley lui affirme qu'à la place de Charlène, il y a belle lurette qu'elle l'aurait déjà quitté : "Je ne vais pas te mentir, j’ai été trop déçu. L’image la plus décevante, c’est quand tu vas avec Barbara au lit. A partir du moment où ça va au-delà du respect pour Charlène, je ne peux pas entendre tes excuses." La jeune femme évoque ensuite l’instant où il a claqué les fesses de Barbara puis le moment de la douche pendant lequel Barbara était toute nue : "Là, tu te prends à ton propre jeu. Moi mon mec, il me fait ça, je te promets que c’est fini." Voilà qui est dit !



(Re)découvrez la séquence dans laquelle Shirley et Cassandre sont prêtes à piéger Benoît :