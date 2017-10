Secret Story 11 : Benoît de nouveau trop proche de Barbara ? Charlène bouillonne !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Depuis l'Hebdo du jeudi 5 octobre 2017, Barbara et Benoît ont leur destin lié. De plus, ils sont reliés physiquement par une corde. Ils en profitent d'ailleurs pour partager des moments privilégiés loin des autres Habitants. De quoi provoquer la colère de Charlène, la petite amie de Benoît.

Depuis trois jours maintenant, le destin des Habitants de la Maison des Secrets est lié. Dorénavant, ils vivent l'aventure deux par deux – Noré est relié à Charlène, Kamila à Laura, Benoît à Barbara, Jordan à Alain et Bryan, lui, a intégré la Tour de Contrôle pour surveiller ses camarades, et leur faire quelques plaisanteries au passage via le Téléphone Rouge. Mais cette recomposition de jeu ne semble guère plaire à Charlène, car elle voit d'un très mauvais œil le rapprochement de Benoît et Barbara qui, souvenez-vous, en début d'aventure, passaient le plus clair de leur temps ensemble, avant de s'éloigner brusquement, à la demande implicite de Charlène. Admonesté par cette dernière, Benoît, son petit ami à la ville, a eu l'interdiction de poursuivre le petit jeu de séduction qu'il avait dès lors entamé.

Mais les cartes sont désormais redistribuées et Charlène ne peut que subir cette proximité entre son chéri et Barbara. Du côté de Benoît néanmoins, tout roule comme sur des roulettes. Il semble d'ailleurs profiter pleinement de la situation, ce qui agace profondément sa dulcinée, qui en fait part à Noré. Le plombier à l'accent chantant tente de calmer sa coéquipière, mais elle fait finalement fi de toutes ses recommandations. Une discussion avec Benoît s'impose. Toutefois, bien difficile sera l'action étant donné l'environnement actuel. Cependant, il en est une dans cette histoire qui ne sait absolument pas ce qu'il se trame derrière son dos : Barbara, dont l'aventure suit son cours et qui fait montre d'acuité concernant les secrets. Et, dernièrement, elle piste avec détermination celui de Benoît. Et si Charlène ne réfrène pas sa jalousie, leur secret avec Benoît risque fort d'être percé. D'autant qu'un indice capital est sur le point d'être partagé à l'ensemble de la maisonnée ; le titre de « Que je t'aime » de Johnny Hallyday.

