Secret Story 11 : Benoît rame pour récupérer Charlène

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Après avoir pardonné à Benoît tous ses petits abus lors de leur premier mois d'aventure, Charlène est devenue plus ferme depuis son passage dans la Tour de Contrôle. Durant sa semaine isolée de ses camarades, la candidate a en effet découvert de nouvelles images compromettantes de son petit ami et elle a réalisé qu'il avait bien plus dépassé les limites avec Barbara qu'elle ne le pensait. Lorsqu'elle a retrouvé Benoît, Charlène lui a donc fait comprendre que son comportement passé était inacceptable et qu'elle ne voulait plus avoir affaire à lui. Et, depuis, la jeune femme se tient à sa décision. Son petit ami a bien tenté de revenir vers elle, de lui faire les yeux doux ou de jouer la carte de l'humour pour amadouer la jeune femme, mais la jolie blonde reste campée sur ses positions. Elle ne veut pour l'instant plus parler à Benoît et si ce dernier veut la récupérer, il va devoir ramer.



Même si son couple prend l'eau et que sa petite amie ne lui parle plus, le candidat refuse de lâcher l'affaire. Le garçon est prêt à tout pour récupérer sa belle. Alors, lorsque cette dernière accepte enfin de lui parler, il s'empresse de lui dire à quel point il regrette son comportement. Enfin, pas tout non plus. Benoît a conscience d'avoir abusé avec Barbara pendant la première semaine d'aventure mais il affirme n'avoir rien à se reprocher ensuite. Pas sûr qu'il arrive à se faire pardonner ainsi. D'ailleurs, voyant que Charlène n'accueille pas vraiment bien ses demi excuses, le jeune homme poursuit son mea culpa. Peut-être effectivement a-t-il un peu trop joué mais jamais il n'a été intéressé par Barbara. Benoît rame et rame mais sa petite amie reste pour l'instant sourde à ses suppliques. Pour elle, il a privilégié le jeu à l'amour et a totalement oublié qu'il était en couple. Charlène a trop souffert et elle aimerait que Benoît la laisse tranquille le temps qu'elle arrive à digérer toute cette histoire.



Benoît arrivera-t-il à reconquérir Charlène ?