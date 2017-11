Secret Story 11 – Benoît reçoit une proposition, Noré et Laura se clashent… Résumé de la journée du 19 novembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La vie des Habitants a encore connu de nombreux rebondissements dans la Maison des Secrets. Laura et Alain se demandent encore qui ils vont inviter à leur dîner. Tandis que la session de dilemmes proposés par les anciens tourne au clash entre Noré et Laura.

Décidément la guerre des clans de la semaine dernière a laissé des traces dans la Maison des Secrets. Les différends qu'il existe entre les deux camps semblent irréconciliables. Pas évident de cohabiter dans ces conditions.



Qui vient dîner ?



Lors du prime du jeudi 16 novembre, Barbara a décidé de sacrifier trois indices sur son secret pour permettre à Alain et Laura de sortir de la Maison des Secrets le temps d'un dîner romantique. Mais la Voix les autorise a y emmener deux autres Habitants avec eux. Si la présence de Barbara ne fait aucun doute pour les amoureux, ceux-ci hésitent pour le deuxième invité. Après le refus de Noré, le trio de la chambre du haut décide finalement d'inviter Benoît. Mais Vivian est persuadé que ce dernier va également refuser.



Le choix de Noré



En réintégrant la Maison des Secrets, Vivian et Sarah ont reçu pour mission de tester les Habitants afin de désigner deux Habitants qui auront le privilège de devenir les maîtres des nominations cette semaine. Les deux anciens tentent alors de sonder les candidats pour savoir ce qu'il ferait d'un tel pouvoir. Et pour Noré, les choses sont simples : s'il a la chance d'avoir ces fameuses cartes, il mettrait d'emblée Laura et Alain dans le Sas.



Des dilemmes qui virent au clash



Pour continuer à tester les Habitants, Vivian et Sarah ont décidé de les soumettre à différents dilemmes. Ils veulent ainsi savoir s'ils sont vraiment joueurs. Ainsi ils demandent à Laura si elle est prête à vider l'intégralité de la cagnotte de Barbara pour obtenir des indices sur le secret d'Alain. Ils demandent à la jolie blonde si elle est prête à empêcher Charlène de voir sa mère et Benoît de voir sa sœur pour protéger son secret. Ils interrogent également Noré pour savoir s'il est prêt à faire une banqueroute à vie à Kamila pour empêcher Alain de devenir maître des nominations. Mais ces dilemmes vont prendre une bien mauvaise tournure quand Noré décide de s'en prendre à Laura. Le ton monte alors entre les deux Habitants…



