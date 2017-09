Secret Story 11 : Benoît rongé par la jalousie

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Jaloux du rapprochement entre sa chérie Charlène et le bel Alain, Benoît tente de mettre un stop à sa belle. Sauf que c'est une claque qu'il se prend en retour. La jolie blonde ne voit rien à redire à sa relation avec Alain… et elle pourrait même faire pire ! La douce Charlène se rebelle.

Charlène is on fire ! Pendant les premières semaines de Secret Story 11, la jolie blonde a dû regarder son petit ami Benoît se rapprocher dangereusement de Barbara. Si elle n'appréciait pas vraiment cette nouvelle amitié, la candidate ne pouvait rien dire pour ne pas griller son secret. Finalement, Charlène a fini par taper du poing sur la table lorsqu'elle a découvert des images de son homme beaucoup trop proche de Barbara. Depuis, Benoît file droit. Mais pour aider à faire passer la pilule, Charlène a décidé de prendre une petite revanche. La belle s'est rapprochée d'Alain avant de partager une danse sensuelle avec lui. Ce qui a forcément mis le feu aux poudres. Mais cela a peut-être aussi servi d'électrochoc à Benoît ?



Après avoir enchaîné les disputes, Charlène et Benoît coulaient en tout cas des jours heureux depuis l'Hebdo de jeudi soir. Il faut dire que Benoît a choisi de protéger sa belle, refusant qu'elle soit nominée d'office quitte à sacrifier un indice sur leur secret. Une preuve d'amour qui a rapproché les deux amants. Benoît, pourtant souvent très froid avec Charlène depuis le début de l'aventure, est désormais très attentionné. Le jeune homme crie même à qui veut l'entendre (enfin à Noré et Kamila) à quel point il est amoureux de sa belle. Le hic, c'est que si Charlène est elle aussi raide dingue de lui, elle est toujours très amie avec Alain. Et voir sa petite copine si proche d'un autre homme commence à énerver Benoît. Jaloux, le garçon demande donc à sa belle de s'éloigner du candidat, ou au moins d'arrêter d'être tactile avec lui. Sauf que Charlène ne veut rien entendre et renvoie son mec dans les cordes.



Charlène et Benoît finiront-ils pas être sur la même longueur d'ondes ?