Secret Story 11 : Benoît se glisse dans le lit de Barbara

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Benoît doit feindre d'être intéressé par Kamila afin de protéger son secret. Le hic ? Il paraît bien plus charmé par la jolie Barbara et n'hésite pas à se glisser dans son lit.

A croire que Benoît s'est trompé de mission ! En couple avec Charlène, il doit faire croire aux Habitants de la Maison des Secrets qu'il est en train de tomber amoureux de la belle Kamila, la femme de Noré. Le but de la manœuvre ? Empêcher ses nouveaux colocataires de découvrir le pot au rose, ce qui leur ferait perdre leurs cagnottes. Pourtant, Benoît semble suivre une toute autre stratégie connue de lui seul : se rapprocher de la belle Barbara qu'il trouve très à son goût.... Souvenez-vous, il y a peu, il lui avait avoué son attirance en lâchant "Je te trouve belle physiquement ".





Une nuit bien accompagné

Mais Benoît n'en reste pas là ! Il se lève au beau milieu de la nuit, alors que tout le monde dort, afin de rejoindre Barbara dans son lit... Dans le confessional, la jeune femme se livre " Plus les jours passent et plus je sens qu'il m'aime bien". Préoccupé par le comportement de son principal allié dans l'aventure, Noré tente même de le mettre en garde en lui conseillant de prendre ses distances, mais Benoît nie presque qu'il se passe quelque chose entre eux...





Il y a peu, Barbara avait même demandé un câlin à Benoît :