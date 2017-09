Secret Story 11 : Qui est Benoît, le stratège à la personnalité attachante ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Il est temps à présent de découvrir Benoit. Le jeune candidat est un compétiteur et un stratège dans l’âme. Conseiller commercial à Tours, il a l’habitude de la concurrence et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Observateur, patient, c’est stratège hors pair. A seulement 26 ans, il assume sa forte personnalité et n’a pas froid aux yeux. Passionné par le sport, c’est aussi un ancien professionnel de football.

Pudique, Benoit montre très rarement ses sentiments. Pourtant c’est un garçon sensible et attachant. Sympathique et avenant, il devrait se faire de nombreux amis dans le Campus des secrets.

Côté cœur, Benoit se concentre sur sa carrière professionnelle qui doit primer sur le reste. Mais du haut de son 1m80, le jeune homme devrait faire tourner des têtes dans le campus des secrets. Dans le jeu, il usera de toutes les stratégies possibles et inimaginables pour placer ses pions et devancer les autres candidats…