Secret Story 11 : Benoît est-il un mauvais acteur ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Dans l'art de la comédie, tout est une question de dosage et de subtilité. Malheureusement, Benoit ne parvient pas à vraiment doser et son jeu d'acteur ne trompe personne. Depuis le prime du jeudi 5 octobre, le jeune homme essaie de faire croire qu'il est au plus mal à cause de la révélation du secret de Kamila et Noré. Il joue alors celui qui a le cœur brisé, celui qui avait de vrais sentiments et celui qu'on a utilisé pour le jeu. Le hic, c'est que Benoit en fait un peu trop, notamment avec Noré, si bien que pour le coup, le proverbe "plus c'est gros, plus ça passe".... ne passe pas du tout.

Déjà, Alain ne tombait pas dans le panneau. Même chose pour Barbara qui ne se laisse pas attendrir par la mélancolie de Benoit. Au contraire. Alors que ce dernier discute avec Jordan, Barbara n'est pas très loin et plus le chéri de Charlène s'épanche sur sa relation avortée avec Kamila, plus Barbara bouillonne. Dans le dos de Benoit, elle lance à l'adresse de Jordan "c'est un menteur!", "il ment". Et puis, avec des peluches qu'elle a en sa possession elle fait comprendre qu'elle pense que Benoit, Kamila et Noré sont liés. Pour elle, il n'y a aucun doute, Benoit était l'ange gardien des Marseillais mariés. Ça chauffe pour Benoit qui va devoir retravailler son jeu d'acteur s'il veut réussir à berner les Habitants.