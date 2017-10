Secret Story 11 : Benoît va emmener Barbara très loin

Par SB | Ecrit pour TF1 |

En binôme toute cette semaine avec Barbara, Benoît aura fort à faire. En effet, la jeune femme l'a prévenu, elle va le pister, le traquer et surveiller chacune de ses paroles pour trouver son secret. La belle a déjà des pistes et elles sont plutôt bien avancées puisqu'elle a évoqué, avec Laura et Alain, la possibilité que Benoît soit en couple avec Charlène et que les couples ont été contraint de switcher.

Benoît lui promet qu'il va tout faire pour la mener sur des pistes très différentes pour l'éloigner à tout prix de son secret. Mais Barbara n'est pas si facile à berner et le jeune homme a déjà gaffé plusieurs fois. Notamment quand il a parlé de son "faux bisou" avec Kamila à l'ensemble des Habitants. Une gaffe qu'a essayé de rattraper Charlène, mais Barbara est suspicieuse. Par ailleurs, elle compte bien cuisiner Benoît en le prenant par les bons sentiments "tu seras libéré, tu n'auras pas besoin de mentir", glisse la jeune femme malicieuse.

Benoît va devoir redoubler de vigilance mais aussi monter d'un cran niveau stratégie s'il veut sauver son secret et donc celui de Charlène car le jeune homme les a mis en danger. Et un indice va être révéler très prochainement aux Habitants. L'indice, on le connait déjà : il s'agit du titre "Que je t'aime" de Johnny Hallyday.