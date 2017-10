Secret Story 11 : Des bisous partout dans le Campus des Secrets

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Chaque semaine, les Habitants du Campus des Secrets ont la possibilité d'immortaliser leurs souvenirs de cette onzième saison de Secret Story 11 grâce au smartphone et à la perche à selfie que leur propose à La Voix. Et les Habitants du Campus des Secrets rivalisent d'imagination lors de ces séances photos. Cette fois, les bisous étaient à l'honneur : lèvres rouges pour les filles... et même les garçons puisqu'Alain n'a pas hésité à piquer un lipstick dans la trousse de maquillage d'une des Étudiantes pour lui aussi recouvrir ses lèvres d'un rouge "allo les pompiers".

La session selfie s'est déroulé avant le départ de Tanya. Nominée face à Noré et Laura, elle est celle qui a récolté le moins de voix et a dû quitter la maison des Secrets. Bryan est aussi de la partie. C'était également avant qu'il n'intègre la Tour de Contrôle. L'ambiance semble être bonne, les sourires sont sur tous les visages... quand ils ne sont pas couverts de marques de baisers. Bryan, Mister Buzz ex Mister Flou en a aussi sur son torse et ses abdos en béton armé, ce qui lui donne une belle excuse pour les exhiber, pour le plus grand bonheur, on est persuadé, de ses nombreux fans.

Puisque Laura et Alain semblent sur la même longueur d'onde ces derniers temps, on ne s'étonne pas de leur selfie en commun : les deux faux ex semblent plus complices que jamais. On vous laisse juger :





Les photos du shooting "passion rouge à lèvres" :