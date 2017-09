Secret Story 11 : Boulette, petits-suisses et punchlines… Le résumé du dimanche 17 septembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Sans ambages. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Pourtant si proches au début de l'aventure, Barabara et Benoît se font aujourd'hui la guerre. Outrecuidants, les couples ont failli se faire démasquer. Enfin, la compétition fait rage. Les Habitants de la Maison des Secrets bataillent avec ardeur pour déceler les arcanes de leurs colocataires.

Barbara et Benoît : rien ne va plus

De l'amour à la guerre, il n'y a qu'un pas. C'est bien connu. Barbara, qui s'est vite rapprochée de Benoît, s'est tout aussi rapidement détachée de lui… Sans qu'elle le veuille. Benoît, admonesté par sa chérie Charlène, a l'interdiction formelle de l'approcher. Une distance que Barbara ne comprend guère. Elle veut des explications et sur-le-champ ! Alors, quand ils se retrouvent face à face, le ton monte, les envolées lyriques se multiplient et les punchlines aussi.



La boulette des couples

Kamila, Charlène, Benoît et Noré discutent tranquillement dans la chambre du bas. Ils peaufinent leur stratégie loin des regards et, surtout, des oreilles indiscrètes. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Car tout près, assoupi, se trouve Bryan. Il n'aura fallu qu'un geste de sa part pour que les couples se rendent promptement compte qu'ils n'étaient pas seuls dans la pièce. La détresse totale ! A-t-il tout entendu ? Kamila panique, mais elle agit au quart de tour. Elle se dirige vers Bryan et constate qu'il… dort profondément. C'est le soulagement.



Petits-suisses party

Le mauvais temps n'est pas une entrave à l'amusement. La Voix a en effet organisé une activité pour les candidats de Secret Story 11 : le Quizz Cibles. Deux équipes s'affrontent, celle de Makao et celle de Laura. Des questions leur sont posées, mais pour pouvoir y répondre, il faudra lancer des petits-suisses sur les chefs d'équipe… Cerise sur le gâteau, les vainqueurs ont le privilège de recevoir un indice sur le secret de l'Habitant de leur choix. Qui a donc remporté le défi ?

