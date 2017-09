Secret Story 11 : Bourdes en série pour les faux Voisins !

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Décidément, ce n'est pas facile pour les faux Voisins qui ont bien du mal à mener leur mission à bien. Et leur plus grand ennemi, ce sont eux. En effet, après une première bourde - monumentale - de Jordan, c'est au tour de Julie d'être à deux doigts de faire échouer la mission. Lors de la soirée confidence, Jordan a eu la langue qui a flanché. Alors que tout le monde se demande qui sont ces fameux voisins, Jordan lâche une information de la plus haute importance : le nombre de voisins... Or, il n'y a que les Voisins eux-mêmes qui connaissent cette information. A savoir, Charles, Julie et Jordan.



Mais Jordan n'est pas le seul à se louper sur cette mission. Julie a failli pour faire capoter alors qu'elle était sur le point de sortir par la trappe du salon. Elle pense que le salon est vide, ouvre la trappe et... manque de pot, Laura passe par là. Julie ferme précipitamment la trappe, mais le mal est fait. Laura s'empresse de partager l'information avec le reste des Habitants. "Ca me paraît très suspect, on sait qu’ils sont là, qu’ils nous espionnent", confie-t-elle. Jordan essaie de faire diversion et de rattraper la bourde de Julie, mais c'est périlleux.



Lors du Debrief, Julien, Leila et Mélanie de Secret Story 10 sont revenus sur cette mission mal embarquée des Voisins. Pour Julien, "Jordan est un boulet", en référence à sa bourde sur le nombre des Voisins. Pour Mélanie, les trois personnages ne sont "pas vraiment doués" mais estime que Charles n'est pas vraiment le maillot fort de cette équipe : "Il est en retrait, il laisse les choses filer" et revient sur l'une des erreurs de Charles, notamment sur le code qu'il n'a pas partagé avec ses camarades.