Secret Story 11 : Bryan à Benjamin "Je suis le boss, espèce de baltringue"

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Dès le départ, le courant a eu du mal à passer entre Bryan et Benjamin et la situation ne semble pas prête de s’arranger. Retour sur les faits ! C’est Bryan qui lance les hostilités en ajoutant du sel dans la boisson de Benjamin. Pour se venger, le nouvel habitant décide de réveiller le plus américain des français avec une poêle et une cuillère en bois et là, c’est le drame. Le ton monte entre les deux habitants du Campus des Secrets, enfin surtout du côté de Bryan.

Quelques minutes plus tard autour du petit-déjeuner, Benjamin tente de calmer le jeu et propose à Bryan "de parler tranquillement tous les deux". Ce dernier refuse et s’emporte même une nouvelle fois, allant jusqu’ à employer des termes très blessants à l’égard du beau brun. "Moi je m’en bats les c*******" balance Bryan à l’attention du "coach sportif de Bordeaux". "Tu ne sais pas qui moi je suis (…) Tu ne peux pas me parler espèce de baltringue (…) Moi je suis le boss". Ambiance … Malgré toutes ces provocations, Benjamin a su garder son calme tout en regrettant de ne pas pouvoir discuter avec lui.

"Lui et moi, on n’est pas du monde ! Qu’il trace sa route et moi la mienne," a même balancé le jeune millionnaire. Si Bryan peut compter sur le soutien de Noré dans cette bataille, Benjamin lui reprend des forces grâce aux petites attentions de Barbara et Laura. Ce qu’il ne sait pas, c’est que les deux femmes sont missionnées par La Voix pour s’attirer les faveurs du nouvel habitant car il disposera d’un avantage considérable à offrir à l’une d’entre elles, lors de l’hebdomadaire de jeudi soir. Affaire à suivre ...