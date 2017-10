Secret Story 11 : Bryan a pris sa décision, il quitte la Maison des Secrets

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La célébrité d'abord. Bryan avait un choix à faire. Quitter l'aventure pour que son identité soit révélée ou rester dans l'anonymat sauf s'il réussissait à se hisser en finale. Bien sûr, c'est une supercherie. Mais Bryan ne le sait pas. Il est persuadé que son visage est flouté et que sa voix modifiée.

La Voix avait une deadline pour donner sa réponse. Et la date est arrivée. Après le message de son frère - dans la confidence - qui lui sommait de quitter l'aventure, son choix était quasiment fait. Et il n'a pas changé de cap. Bryan annonce qu'il quitte l'aventure. Il veut que son identité soit révélée au grand jour et profiter d'une probable exposition médiatique. Pour mémoire, le rêve de Bryan est d'être célèbre et adulé. Il s'explique auprès de Charlène, Kamila et Benoit : "je ne veux pas vivre ça, ce n'est pas moi". Il estime qu'il ne regrette pas son choix.

Sauf que, Bryan va être confronté à une autre supercherie lors du prime de ce soir annonce Christophe Beaugrand lors du Debrief. Le jeune homme n'a pas fini de se faire piéger.