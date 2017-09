Secret Story 11 : Bryan a-t-il trouvé le secret de Julie ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Bryan n'a qu'une idée en tête : trouver les secrets des autres Habitants de la Maison. Et il semble persuadé d'avoir trouvé celui de Julie...

Lorsqu'il essaye d'enquêter auprès des Habitants, Bryan n'est pas du genre discret, mais il fait mouche ! Alors que certains étudiants du Campus n'ont pas encore de piste concernant les secrets de leurs colocataires, Bryan en est déjà à son second essai. Il y a peu de temps il avait en effet buzzé Julie sur le secret " J'ai passé une partie de ma vie dans le coma". Une tentative qui avait fait un flop et qui avait fait gagner 5000 euros à la belle Parisienne. Mais le jeune homme n'en démord pas et compte bien percer le mystère.

Une enquête rondement menée

Après lui avoir posé de nombreuses questions sur son enfance et sur sa vie, Bryan est persuadé de tenir le secret de Julie, qui serait, selon lui " Je suis née dans la jungle ". Julie semble cependant ne pas se faire beaucoup de mouron concernant les avancées de son colocataire...Son but ? Empocher de nouveau 5000 euros. Bryan va-t-il valider son intuition ? Qui sera le premier candidat de cette saison à trouver un secret ?