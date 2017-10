Secret Story 11 : Bryan assume avoir la grosse tête depuis sa naissance

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, le torchon brûle entre Bryan et le nouvel habitant Benjamin. En cause ? Une succession de mauvaises blagues qui n'ont pas du tout plu à Bryan. Ce dernier n'a d'ailleurs pas mâché ses mots envers "le coach sportif de Bordeaux" comme il aime à le dénigrer. Le dernier clash dans la cuisine entre les deux hommes s'est terminé par un "On ne fait pas parti du même monde" de la part du jeune français qui vit à Los Angeles.

Dans le Débrief de ce mercredi 18 octobre, Christophe Beaugrand et ses chroniqueurs ont donné leurs avis sur le comportement de Bryan et certains regrettent que le jeune homme ait pris la grosse tête et parle autant de son argent ... Invité à réagir depuis le confessionnal, Bryan a fait savoir qu'il assumait le faire "d'avoir la grosse tête" et ce depuis qu'il est sorti "du ventre de (sa) mère".

Bryan est nominé cette semaine aux côtés de Kamila, Jordan et Barbara, après avoir révélé de lourds indices sur son secret qui est "Je suis multimillionnaire". Demain soir lors de l'Hebdo diffusé sur NT1, ce sera aux téléspectateurs de choisir l'avenir de Bryan au sein de la Maison des Secrets. Pensez-vous que Bryan doit prendre un aller direct vers Los Angeles ?