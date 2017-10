Secret Story 11 : Bryan se rend compte qu’il a révélé son secret sans le vouloir

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Après avoir divulgué plusieurs indices sur son secret, Bryan a été sanctionné par la Voix. Le Californien est nominé d’office cette semaine et a reconnu son erreur face à ses camarades.

Bryan a commis l’irréparable. Poussé à bout par Cassandre, nouvelle venue dans le Campus des Secrets, le jeune homme a donné de lourds indices sur son secret. La Voix l’a donc sanctionné car il n’a pas respecté le premier commandement du jeu à savoir ne jamais révéler son secret aux autres Habitants. Bryan perd donc l’intégralité de sa cagnotte en plus d’être nominé d’office aux côtés de Kamila et Jordan. Il entraîne malgré lui Barbara dans sa chute puisque la jeune femme a relié son destin à celui du Californien en début d’aventure. Un choix que la jolie blonde pourrait bien regretter…

Le prime de jeudi soir a été marqué par l’arrivée de trois nouveaux Habitants. S’ils se sont tout d’abord tous retrouvé dans la Tour de Contrôle. Cassandre a été la première à intégrer la Maison des Secrets suivie ensuite de Benjamin. La nouvelle étudiante du Campus n’a pas mâché ses mots avec Barbara et Bryan en leur dévoilant l’image qu’ils donnaient d’eux à l’extérieur. Tant et si bien que le jeune homme a été blessé dans son ego et a divulgué de gros indices sur son secret en voulant se défendre. "Dans mon jeu, j’étais très limite", confesse-t-il au mari de Kamila avant d’avouer qu’il a dépassé les limites. Reste à savoir si les téléspectateurs lui pardonneront son erreur.



