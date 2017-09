Secret Story 11 : Jordan et Barbara, leur premier baiser !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La Voix a donné une mission à Barbara lors du dernier prime : faire croire à Jordan qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Une proposition que la jolie brune n'a pas tardé à accepter et à mettre en oeuvre...aidée par la Panthère qui a obligé le duo à s'embrasser grâce à sa clochette !





Facétieuse, la Voix a confié une mission à Barbara lors du dernier prime : faire croire au jeune homme qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour lui et qu'elle ne pouvait lutter plus longtemps contre ces sentiments... Une mission que Barbara a immédiatement acceptée, d'autant plus que si elle réussit à le convaincre, elle fera gagner une immunité à son ami ! Juste après l'Hebdo, elle n'a pas hésité à mettre en œuvre son plan en se rapprochant de Jordan... ce qu'elle ne savait pas, c'est que la Panthère, munie de sa clochette, allait l'aider sans le vouloir !

Une fée clochette qui tombe à point nommé

La Voix a donné une petite clochette bien pratique à Tanya : tout le monde doit lui obéir au doigt et à l’œil. Un privilège que la doyenne ne se prive pas d'exercer à chaque fois que l'envie lui vient. Durant la soirée, elle a ainsi "obligé" Jordan et Barbara à s'embrasser durant dix secondes ! Un sacré coup de pouce.

Une vidéo à revoir ci-dessus.