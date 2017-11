Secret Story 11 : Bryan de retour !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

C'est un fait : Bryan le showman de cette dernière saison de Secret Story, est de retour dans la Maison de secrets ! Le temps d'une soirée, il présidera la cérémonie des Secrets d'Or et aura l'honneur d'être celui qui annoncera les noms des heureux gagnants. Nous pourrons ainsi découvrir, entre autres, qui a été élu meilleur couple de cette année et qui a eu le plus gros clash ! Et pour l'occasion, l'ancien homme flou du Campus mettra l'ambiance comme il sait si bien le faire...



En véritable showman, Bryan n'hésitera pas à mettre le feu pour faire passer une soirée mémorable aux Habitants ainsi qu'aux téléspectateurs. Un brin narcissique et toujours préoccupé par sa capacité à faire le buzz, il n'a pas hésité à accepter de revenir sur le devant de la scène, pour notre plus grand plaisir ! De retour à la télévision, et sans floutage cette-fois, il donnera tout pour que cette cérémonie reste gravée dans les annales de Secret Story. Pour découvrir un avant-goût de ce qui vous attend, retrouvez dans le player ci-dessus le sacre de Kamila et Noré, élus plus beau couple de la saison.