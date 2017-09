Secret Story 11 : Bryan demande pardon à Barbara

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Bryan ont eu un énorme clash il y a quelques heures à cause d'une sombre histoire de nourriture. En effet, Barbara a osé manger une compote qui traînait sur la table de la cuisine et qui appartenait à Bryan. Énervé, ce dernier n'a pas hésité à dire des choses très blessantes à son amie. Des propos qui ont choqué Barbara et dont elle se souviendra longtemps... Peu après leur altercation, Bryan a essayé une première fois de s'expliquer avec la jolie blonde, mais sans succès. La blessure était encore trop ouverte pour en parler.



Un second essai concluant

Heureusement pour leur amitié, Bryan n'est pas du genre à laisser tomber aux premières difficultés et il est revenu à la charge lorsque la belle se trouvait dans allongée sur son lit. Il lui a expliqué qu'il était de mauvaise humeur ce matin là, et qu'il a dit tout cela sans réfléchir... Des excuses qui ont fait mouche auprès de Barbara, qui comprend mieux sa réaction démesurée. Une séquence à revoir ci-dessus.