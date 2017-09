Secret Story 11: Bryan déprime, Laura enquête, Barbara drague… Le résumé de la journée du 29 septembre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Une histoire de flou !

Lors de l'Hebdo, la Voix a orchestré une énorme supercherie pour piéger Bryan. Elle a fait croire au candidat qu'il était le premier candidat flouté de Secret Story et que les téléspectateurs n'avaient jamais vu son visage ni entendu sa voix depuis son entrée dans la Maison des Secrets. Totalement choqué, Bryan n'en a pas cru ses oreilles. Mais Mister Buzz, ou plutôt Mister Flou, est totalement tombé dans le panneau. Et il a beaucoup de mal à s'en remettre. Certes, Bryan en a ri avec ses camarades. Mais une fois la surprise dissipée, la réalité l'a frappé. Personne ne connaît son visage. Une idée qui fait sombrer Bryan dans la déprime.



Laura vs Kamila

Laura a plus que jamais Kamila dans son collimateur. Mais si les deux candidates se sont une nouvelles fois clashées après le prime, c'est surtout après le secret de Kamila que Laura en a. C'est que la Cannoise est persuadée de tenir une piste. Si elle avait déjà des soupçons, elle en est désormais sûre : Kamila et Noré sont en couple. Il y a le feu dans la Maison des Secrets. Consciente d'être en danger, Kamila a craqué. Toutefois, même sous la pression, la Marseillaise ne perd pas le nord. Et avec Noré et Benoît, elle a déjà commencé à plancher sur une stratégie pour défendre son secret.



Barbara joue les séductrices

La Voix a donné à Barbara une mission exceptionnelle : elle a une semaine pour faire croire à Jordan qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Et la jolie blonde n'a pas tardé à passer à l'action. Après le prime, la jeune femme se réfugie dans les bras de son camarade pour du réconfort… et des papouilles. Entre bisous, caresses, câlins et déclarations à double sens : Barbara donne tout. Jordan risque bien de tomber de haut.